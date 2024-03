I prodotti make up che si ispirano agli anni Novanta

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 9 marzo 2024) Se qualcuno dovesse chiedermi qual è l'aroma che ho associato alla mia adolescenza, la prima risposta sarebbe senza dubbio il profumo di fragola, fragranza che ci riporta alla memoria i trucchi must have del periodo partendo dai famigerati profumi di Malizia, ai Bon Bons dalla forma inconfondibile, fino ai gloss labbra al gusto frutta dal finish terribilmente appiccicoso. Ma qualcuno ha mai fatto caso a come gli- e tutte le loro tendenze al seguito - siano ovunque, persino nel packaging dei? Basti pensare all'ultima uscita in casa Milkup, il nuovo stick colorato per labbra e guance dalla texture in gel ci ha ricordato terribilmente i trucchi con cui ci divertivamo da piccolissime mentre altri lo hanno accomunano ai lecca-lecca stick Push Pop.