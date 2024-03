I precedenti Una lunga storia di sfide e personaggi indimenticabili

(Di sabato 9 marzo 2024) Ladice che i derby tra Mens Sana e Costone sono considerati come lepiù identitarie della pallacanestro senese. Ovviamente "il fascino del mito" arriva dalla potenza evocativa della stagione 1966/’67, da molti considerata lo spartiacque storico del basket cittadino. La Mens Sana guidata dal professor Ezio Cardaioli salì di categoria, ponendo le basi per la sua ascesa futura, a discapito di un Costone, avversario per tutto l’anno dei biancoverdi. Quasi 57 anni fa esatti, il 5 marzo del 1967, il derby di Serie C vinto dai biancoverdi che, di fatto, orientò ladel basket senese. Per gli annali, fu la vittoria con Carrara a consegnare alla Mens Sana il salto di categoria: un successo celebrato però dall’iconico abbraccio tra Cardaioli e Giorgio Brenci, al tempo coach del Costone, cresciuti insieme nel Ricreatorio e ...

