I precedenti Tre partite e tre vittorie delle Aquile al ’Picco’ Lazzaro | Saudati e Madonna sono stati i protagonisti

(Di sabato 9 marzo 2024) Il Sudtirol rappresenta un unicum nel calcio italiano: portacolori non di una città, ma un po’ di tutta la provincia di Bolzano. Nel professionismo in pianta stabile dal 2000, ha incrociato lo Spezia nelle stagioni immediatamente successive al fallimento: la prima fu nel 2009/10 in Seconda Divisione Lega Pro (ex C/2), con un testa a testa che li vide prevalere sullo Spezia, promosso solo ai play-off. Ma il 29 novembre 2009 fu un gol di Nunzio, il bomber della rinascita, a piegare i biancorossi dopo appena 9’i. L’anno dopo lo Spezia partì con grandi ambizioni, ma si perse nelle pieghe di una gestione allucinante, di cui uno dei momenti più emblematici fu l’ingaggio di Luca, bomber dal grande passato e anche molto sfortunato, ormai un quasi ex. Il 6 febbraio 2011 fu proprio lui a decidere la sfida col Sudtirol segnando al 55’ il gol ...

Milan - il derby si avvicina : biglietti in vendita e quei precedenti che fanno tremare Pioli…. Milan , il derby contro l’Inter si avvicina : da oggi biglietti in vendita e quei precedenti che fanno tremare la panchina di Stefano Pioli… Dopo la vittoria ... (Leggi)

A che ora Sinner-Kokkinakis - ATP Indian Wells 2024 : dove vederlo in tv - partite precedenti - streaming. Scatta il secondo turno ed entrano in gioco le teste di serie nel main draw di singolare maschile del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells : oggi, venerdì 8 ... (Leggi)

A che ora Paolini-Maria - WTA Indian Wells 2024 : dove vederla in tv - partite precedenti - streaming. Oggi, venerdì 8 marzo, Jasmine Paolini farà il proprio esordio nel WTA1000 di Indian Wells . Sul cemento californiano la toscana, reduce dall’importante ... (Leggi)

Volley serie A2. Lupi, una “classica“ sfida. Tre punti per sperare: I Lupi giocano domani pomeriggio a Brescia (ore 16) contro i Tucani di coach Zambonardi. La gara è un appuntamento fisso nel torneo di A2 in cui le due squadre iniziarono a conoscersi nella seconda me ...msn

Bologna-Inter, probabili formazioni: tre rientri importanti per Inzaghi: Bologna-Inter, le probabili formazioni. Tre rientri importanti, per l’Inter che si appresta ad affrontare il Bologna nell’anticipo di domani pomeriggio. Inzaghi riabbraccerà per la sfida agli emiliani ...tag24

Perugia ospita Montecchio, la Futura in casa di Mondovì: Prosegue il duello a distanza fra le squadre di Giovi, avanti di quattro punti, e quella di Amadio che nella seconda di ritorno della Pool Promozione affrontano due ostiche avversarie. In Pool Salvezz ...tuttosport