I precedenti Mai un ko all’Arena

(Di sabato 9 marzo 2024) Il Pisa nella propria storia non ha mai persoGaribaldi contro la Ternana. Facendo i dovuti scongiuri, considerando anche l’importanza fondamentale della partita, ribadita dallo stesso Aquilani, i nerazzurri sono chiamati anche a mantenere questo piccolo "record". Nei dodicigiocati nello stadio di Pisa sono arrivati sei vittorie per i nerazzurri e sei pareggi, divisi tra Serie B e Serie C in una sfida che va avanti da settantacinque anni, e che ha visto il Pisa segnare sedici gol e subirne solamente sei. Il primo incrocio tra le due formazioni, infatti, risale alla stagione 1947/48, quando il campionato cadetto era ancora diviso in gironi, dove arrivarono i tre punti per il Pisa grazie a un 3-0 firmato da Taccola, Lerici e Tornani. Quindi, lo scontro al vertice del girone B di Serie C nella stagione 1964/65 (anno in cui arrivò ...