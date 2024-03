I numeri della sfida con i liguri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Sampdoria-Ascoli,a confronto. Quello previsto nel posticipo di lunedì sera (fischio d’inizio alle 20.30) sarà l’ottavo scontro, sommando sia le gare disputate al Del Duca che in terra ligure, tra due pretendenti che in questo finale di campionato proveranno a correre per due obiettivi ben differenti. Nei sette precedenti in cadetteria la Samp si è vista battere dall’Ascoli soltanto nel match del 4 giugno 1978, quando il Picchio dei record guidato da Renna si impose per 3-2 tra le mura amiche (centri bianconeri di Bellotto, Ambu e Roccetelli). Nelle ultime due sfide contro il Picchio invece i blucerchiati sono riusciti ad andare a segno solo con una rete, compreso il match d’andata del torneo in corso. Nei cinque precedenti incroci invece la Samp aveva realizzato 10 gol (in pratica 2 di media a partita). La formazione di Pirlo si presenterà in campo dopo aver ...