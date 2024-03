'I maneggi per maritare una figlia'. Solenghi omaggia Govi al Civico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 9 marzo 2024) Gilbertoal Teatro. Sì, e con il suo cavallo di battaglia. Due tappe, oggi e domani, nel segno del grande attore scomparso nel 1966, con ‘Iperuna, amatissima e nota commedia in scena stasera alle 21 e in replica domani alle 17.30 con la regia di Tullio, protagonista della pièce a fianco di Elisabetta Pozzi. Il progetto di mettere in scena ‘Iperunanasce all’interno del primo festival dedicato a Gilberto, in programma al Teatro Sociale di Camogli nel maggio-giugno 2022, come sua conseguenza naturale: la commedia di Niccolò Bacigalupo (in genovese ‘I manezzi pe majâ na figgia’) fu infatti, come è noto, il più grande successo di ...