I gol di Gaetano a Cagliari passano a tre | Spalletti lo aspetta in Nazionale

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 9 marzo 2024) I gol dia tre,loin. Gianlucaancora lui. La mezz’ala del Napoli sta facendo benissimo nella sua avventura (in prestito) aldi Cladio Ranieri. Ha esordito con due gol in due partite e oggi contro la Salernitana ha segnato la sue terza rete in appena sei presenze. Un gol ogni due partite per il 23enne che adesso potrebbe essere convocato inda Luciano. Ricordiamo che lagiocherà adesso due amichevoli negli Stati Uniti: giovedì 21 marzo in Florida contro il Venezuela e domenica 24 marzo alla Red Bull Arena di New York contro l’Ecuador. E il Napoli è in emergenza a centrocampo per Barcellona dove giocherà uno tra Traoré e Cajuste ...