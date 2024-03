I giudici su Benno Neumair | “Era lucido quando uccise i genitori | il padre visto come un ostacolo”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 9 marzo 2024) Secondo idella Corte d'Appello di Bolzano, non vi sarebbe alcuna infermità mentale, neppure temporanea, per, il 30enne cheLaura Perselli e Peter. Secondo i, l'uomo vedeva il"un ostacolo" per una vita migliore.