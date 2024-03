I creativi che trasformano i sogni (e le allucinazioni) in oggetti d’arredo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 9 marzo 2024) Mathilde Freud, designer e imprenditrice, nonché figlia del più celebre Sigmund, racconta che il padre era solito leggere in una posizione molto scomoda: seduto in diagonale, con una gamba appoggiata al bracciolo della poltrona, il libro tenuto in alto e la testa lasciata cadere all’indietro. Per rendere più piacevole questa postura, Mathilde si rivolse all’architetto e arredatore viennese Felix Augenfeld il quale realizzò una sedia molto particolare, in cui i braccioli potevano fungere da schienale e che ricorda nella forma una figura antropomorfa. Quando nel 1938 Freud fuggì dai nazisti, la sedia venne via con lui e oggi è esposta al Freud Museum di Londra. Si parla molto del famoso lettino di Freud, ma la sua sedia è quasi altrettanto intrigante, non solo per la forma. Come scrivono i redattori del libro Chair: 500 Designs That Matter (Edizioni Phaidon), il fondatore della ...