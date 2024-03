I consigli per scegliere la carta igienica migliore e le alternative per risparmiare  

(Di sabato 9 marzo 2024) Al supermercato, per ogni prodotto abbiamo a disposizione numerose proposte. Vediamo insieme i fattori da considerare perla. Oggigiorno, fare la spesa è diventato un dramma. Qualsiasi prodotto ha subito forti rincari. Dobbiamo così cercare di mediare tra qualità dei prodotti e prezzo. L’ideale sarebbe trovare un buon compromesso tra questi due parametri. Ma, purtroppo, non è sempre così… Al supermercato occorre saper fare le scelte migliori in termini di rapporto qualità-prezzo. Non bisogna essere superficiali. Non sempre ciò che è più caro è. E, di contro, non è detto che i prodotti molto economici siano di dubbia qualità. A volte si hanno delle vere e proprie sorprese, in un senso e nell’altro. Quando si fa la spesa, è fondamentale badare alla qualità dei ...

Bonus Ristrutturazioni 2024 : ecco come ottenere la detrazione del 50%. Il Bonus Ristrutturazioni è una delle agevolazioni fiscali più popolari in Italia, che permette di recuperare il 50% delle spese ... (gazzettadelsud)

Tips and trick da red carpet: scopriamo insieme come avere i capelli sempre in ordine. Leggi tutto Trucchi da red carpet: come avere i capelli sempre in ordine su Donne Magazine. (donnemagazine)

Firenze, 9 marzo 2024 – Avere un approccio consapevole è fondamentale quando si usufruisce di un servizio Banca rio o finanziario. Ma in questo campo l'informazione scarseggia. Per questo ... (lanazione)

Dall’Aquila a Ortona, il crollo delle prestazioni negli ospedali in Abruzzo durante la presidenza Marsilio: Un calo generale che varia dal 10 per cento a picchi del 40 per cento per alcune specializzazioni ... di accesso agli atti presentata dal gruppo del Partito democratico in consiglio regionale: il ...repubblica

Banca d’Italia, i consigli per gestire al meglio le proprie finanze: Una corretta pianificazione permette di avere il controllo sulle proprie finanze, per raggiungere gli obiettivi finanziari ed essere preparato ad eventuali imprevisti. In questo aiuta avere un piano, ...lanazione

Lupi in pianura, in pochi mesi almeno 15 attacchi ad animali domestici. Ma la loro presenza dimezza i cinghiali: AVIANO - Negli ultimi mesi si sono moltiplicati gli avvistamenti di lupi nell'alta pianura pordenonese, e sono stati anche segnalati 15 episodi di predazioni a carico di animali ...ilgazzettino