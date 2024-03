I cellulari degli Elkann restano sotto sequestro | caccia grossa | a cosa puntano i pm

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Dopo John, anche Lapo e Ginevra. Sono stati dunque tutti iscritti nel registroindagati della Procura di Torino, con l'accusa di truffa ai danni dello Stato, i fratelli. La vicenda riguarda i 700 milioni di euro che erano stati dichiarati dai figli di primo letto di Margherita Agnelli al fisco nell'ottobre scorso. John, in particolare, aveva presentato tale somma nella forma di “dichiarazioni integrative”, per gli annidi imposta 2019-21, alla voce redditi maturati all'estero. La tesi dei pubblici ministeri, invece, è che tale denaro sarebbe proveniente dal patrimonio di Marella Caracciolo, moglie di Gianni Agnelli e nonna dei tre fratelli, e su cui non sarebbe mai stata pagata la tassa di successione in Italia. Il mancato versamento della tassa di successione, calcolata dagli inquirenti sulla base di queste ...