I 5 mocktail più famosi da bere e rifare a casa | la scelta no-alcol non è più una moda

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 9 marzo 2024)no-più che unaora sta diventando una consuetudine. Ce lo dice la gen Z che per il primo appuntamento sceglie di restare sobria, o anche i locali che in tutto il mondo si stanno convertendo a una somministrazionefree: vedi Board, primo pub di Dublino e, Club Soda, il bar per astemi di Londra. Ma perché si sta virando verso le bevande aniche? «È aumentata la consapevolezza delle persone in fatto di attenzione alla forma fisica e al benessere, allo stesso tempo si fa unaconsapevole sul: c’è una fascia di persone, fa i 25 e i 35 anni, che sceglie con coscienza: “oggi bevo anico perché berròico domani all’aperitivo”», spiega Solomiya Grytsyshyn, ex bartender, oggi Brand Ambassador ...