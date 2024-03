Houti | minacce al nostro Paese | “Inaccettabile che l’Italia abbia fermato il nostro attacco | le sue navi sono a rischio”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 9 marzo 2024) “Non sarebbe dovuto accadere”. È quanto afferma in un’intervista all’Adnkronos il vice capo dell’Autorità per i media degli Ansar Allah () e presidente del consiglio di amministrazione dell’agenzia di stampa Saba, Nasr al-Din Amer, commentando l’operazione condotta nei giorni scorsi dal cacciatorpediniere “Caio Duilio” che ha abbattuto un drone nello Stretto di Bab al-Mandab. Il drone, aveva spiegato il ministero della Difesa, si trovava a circa sei chilometri dalla nave italiana, in volo verso di essa. “Nonmo deciso di prendere di mira ledel, ma il fatto chela nostra operazione è”, spiega Amer, uno dei “volti mediatici” degli– gruppo sciita zaydita che controlla ampie zone dello Yemen tra ...