Houthi | azione Italia | sue navi a rischio

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 9 marzo 2024) 17.47 Glitornano a minacciare l', nel giorno in cui il gruppo yemenita ha rivendicato il lancio di 37 droni contro cacciatorpedinieri Usa nel Mar Rosso. "Non abbiamo deciso di prendere di mira ledell', ma è inaccetabile che abbia fermato la nostra oper", dice il responsabile per i media degli. Si riferisce all'abbattimento del drone da parte della Caio Duilio."Mettersi a protezione delleisraeliane e americane minaccia la sicurezza delle suein futuro".