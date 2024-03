Highlights Italia-Scozia 31-29 | rugby Sei Nazioni 2024 VIDEO

L'Italia fa l'impresa al Sei Nazioni: Scozia battuta 9 anni dopo, 31-29 all'Olimpico!: RUGBY - E' un'Italia da applausi quella che si impone sulla Scozia all'Olimpico di Roma per 31-29: gli uomini di Quesada, sotto 10-22 riesce a ribaltare una partita che sembrava già decisa, grazie ...eurosport

Lorient-Ol. Lione: minuto per minuto: Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, informazioni sulle modifiche contrattuali o per trasparenza tariffaria, assistenza e contatti. Tutti i marchi Sk ...sport.sky

Serie B 2023/24 - Diretta Sky e NOW 29a Giornata: Palinsesto e Telecronisti: Serie B 2023/24 - Diretta Sky e NOW 29a Giornata: Palinsesto e Telecronisti, La passione di 20 piazze d’Italia, l’ambizione di scalare la classifica che vale la gloria. Questo, e molto altro, è la Ser ...digital-news