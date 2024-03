Highlights e gol Genoa-Monza 2-3 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di sabato 9 marzo 2024) Ilcon glie i gol di2-3, match valido per la ventottesima giornata di. Si potrebbe definire la sfida della tranquillità, ma al Ferraris ne viene fuori una partita pazza sotto la pioggia battente. La sbloccano i brianzoli grazie al gol di Pessina, poi raddoppio con un gol spettacolare in acrobazia di Dany Mota. Nella ripresa la pareggia il Grifone: prima Gudmundsson che sbaglia dal dischetto ma è felino nella ribattuta, poi Vitinha. Ma Daniel Maldini riporta avanti gli ospiti appena entrato. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE dirò ai miei figli che il Puskas Awardè stato fatto un sabato sera inda Dany ...

