Highlights e gol Cagliari-Salernitana 4-2 | Serie A 2023 2024 VIDEO

Gaetano, altro super-gol! Si mangia Zanoli e firma la terza rete a Cagliari: bravo a capitalizzare un invito in profondità di Nandez battendo Ochoa dopo essersi liberato al tiro in area di rigore. Rossoblù avanti di due reti a ridosso dell'intervallo. Terzo gol in campionato ...tuttonapoli

Manchester United – Everton 2-0 Highlights e gol: i Red Devils ritrovano il successo dal dischetto! – VIDEO: Manchester United - Everton 2-0 Highlights e gol: le azioni principali della sfida della ventottesima giornata di Premier League 2023/24.generationsport

Il Parma vince in rimonta, 2-1 al Brescia. Decide ancora Delprato, gol e Highlights: Ancora Delprato, ancora un gol nei minuti finali. Il Parma vince in rimonta con il Brescia e consolida il primato in classifica. Successo in rimonta per.tuttomercatoweb