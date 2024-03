Halloween | la serie tv in fase di sviluppo sarà un reset creativo

(Di sabato 9 marzo 2024) La saga horror disembra destinata ad approdare sul piccolo schermo e latv viene descritta come un, una delle saghe horror più famose di sempre, è al centro di un nuovo progetto televisivo e laviene descritta come un. La storia, secondo quanto rivelato da Marc Helwig di Miramax,legata al film cult del 1978. Lodel progetto Il responsabile del settore televisivo di Miramax ha spiegato che stanno lavorando rapidamente allodelladi: "Si tratta di una grande priorità per noi. Abbiamo avuto molte conversazioni entusiasmanti nei mesi recenti con alcune persone davvero ...

