Guida TV Sky Cinema e NOW | Poveri ma Ricchi | Sabato 9 Marzo 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di sabato 9 marzo 2024) Skyporta ila casa tua - Nella serata odierna diper i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Questa sera su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, preparati per una risata con "ma", una commedia di Fausto Brizzi con Christian De Sica ed Enrico Brignano. La trama segue una modesta famiglia romana che vince 100 milioni alla lotteria e si trasferisce in un lussuoso hotel milanese. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, immergiti nel thriller "Il debito", remake del film israeliano "Ha-Hov", diretto da John Madden e interpretato da Helen Mirren, Jessica Chastain e Sam Worthington. La storia segue tre ex agenti del Mossad che affrontano una menzogna del ...