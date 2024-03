Guerra | ultime notizie Houthi | «Se l’Italia ci intralcia | la attaccheremo»

(Di sabato 9 marzo 2024) Gli Usa hanno detto che nelle prime ore di oggi terroristihanno condotto un attacco su larga scala nel Mar Rosso. In Pakistan i parlamentari sono chiamati a scegliere ufficialmente tra due candidati il successore di Arif Alvi.

Gli Usa hanno detto che nelle prime ore di oggi terroristi Houthi hanno condotto un attacco su larga scala nel Mar Rosso. In Pakistan i parlamentari sono chiamati a scegliere ufficialmente tra due ... (ilsole24ore)

Gli Usa hanno detto che nelle prime ore di oggi terroristi Houthi hanno condotto un attacco su larga scala nel Mar Rosso. In Pakistan i parlamentari sono chiamati a scegliere ufficialmente tra due ... (ilsole24ore)

Gli Usa hanno detto che nelle prime ore di oggi terroristi Houthi hanno condotto un attacco su larga scala nel Mar Rosso. In Pakistan i parlamentari sono chiamati a scegliere ufficialmente tra due ... (ilsole24ore)

Milano, al Teatro alla Scala il maxi striscione contro la Guerra a Gaza: standing ovation dal pubblico: Sotto la scritta “Cessate il fuoco” ci sono anche il compositore Fabio Bacchi, Roberto Bolle e Dominique Meyer ...ilgiorno

Per visualizzare nel browser clicca qui: Guerra ISRAELE-HAMAS, SEGNALI DI VITA DAGLI OSTAGGI ... e cinque digital creator, questi ultimi attivi su siti su piattaforme come OnlyFans ed Escort Advisor, non avevano pagato le tasse sui proventi ...ilfattoquotidiano

Le guerre parallele degli ultras: Questi presunti tifosi di mezza Europa, da oltre cinquant’anni, ingaggiano battaglie, ovunque sia possibile: autogrill, piazze, hall di alberghi, autostrade, curve ...corriere