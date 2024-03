Guerra | ultime notizie Houthi | «Italia nostro obiettivo? Decideremo in base a sviluppi» Raid su una casa a Nuseirat | almeno 10 morti

(Di sabato 9 marzo 2024) Gli Usa hanno detto che nelle prime ore di oggi terroristihanno condotto un attacco su larga scala nel Mar Rosso. In Pakistan i parlamentari sono chiamati a scegliere ufficialmente tra due candidati il successore di Arif Alvi.

L’Ambasciata statunitense in Russia ha pubblicato un’allerta sul proprio sito web consigliando ai cittadini americani di evitare i grandi raduni a Mosca , inclusi i concerti, nelle prossime 48 ore a ... (ilsole24ore)

DIRETTA live della Guerra tra Israele e Hamas oggi, sabato 9 marzo I colloqui per una tregua nella Striscia di Gaza sono ancora in stallo, mentre nel territorio costiero palestinese la Guerra tra ... (tpi)

Guerra in Ucraina, “preparazione per un attacco nucleare”. Le ultime rivelazioni sui piani segreti Usa: Alla fine del 2022, gli Stati Uniti hanno iniziato a «prepararsi rigorosamente» per un potenziale attacco russo all’Ucraina con ...iltempo

A che punto è la «Guerra invisibile» tra Stati Uniti e Cina: In questo momento la Guerra tra America e Cina investe in modo particolare ... deve accontentarsi di microchip meno microscopici e quindi meno formidabili. L’ultima frontiera della miniaturizzazione, ...corriere

Sudan: le parti in Guerra bloccano Internet, gli aiuti umanitari e gli interventi di emergenza sono a rischio: Amnesty International: Il blackout colpisce popolazioni vulnerabili che sopportano il conflitto da quasi un anno, la rete è un’ancora di salvezza per i civili ...repubblica