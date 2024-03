Gru urta cavi alta tensione | operaio folgorato nel Salernitano

(Di sabato 9 marzo 2024) Stava scaricando i mangimi da due rimorchi, quando il carro gru avrebbeto idell'sovrastanti. È mortoun autista di tir a Eboli, nel. L'incidente sul lavoro, avvenuto intorno alle 12.30, è costato la vita a un uomo di nazionalità indiana di 27 anni. L'stava effettuando il movimento di mangimi tra i due rimorchi in un parcheggio lungo la strada provinciale 30, quando, secondo una prima ricostruzione, la gru del rimorchio avrebbe toccato idell'energia elettrica. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i sanitari 118 che hanno trasportato l'uomo in ospedale, dove è deceduto. La salma potrebbe essere restituita a breve ai familiari. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri ...

Gru urta cavi dell’alta tensione, operaio folgorato nel Salernitano: Stava scaricando i mangimi da due rimorchi quando il carro gru avrebbe urtato i cavi dell'alta tensione sovrastanti. E' morto folgorato un autista di tir a Eboli, nel salernitano. L'incidente sul ...napoli.repubblica

Non abbassa la gru, 15.000 euro di danni ad un ponte di Padova: Un operaio alla guida di un camioncino della ditta per cui lavora non ha abbassato la piccola gru i sul cassone e una volta passato sotto il nuovo ponte ha urtato la base. Spaccate 7 travi d'acciaio ...mattinopadova.gelocal

Imprenditore 69enne morto a Misterbianco (Catania): ha urtato dei cavi elettrici alla guida di una gru: Un imprenditore di 69 anni è morto a Misterbianco vicino a Catania. Era alla guida di una gru, quando è rimasto folgorato con dei cavi scoperti ...notizie.virgilio