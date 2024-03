Grazie ai suoi numerosi benefici per l' organismo ma anche per la pelle | il fungo Chaga è sempre più apprezzato

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 9 marzo 2024) Quando qualcuno vi dice, a cosa pensate? Alla polenta? A un’infezione della? Alla serie Last of Us su Now? Qualsiasi sia la risposta, è molto probabile che non abbiate associato immediatamente le parolee salute. Ma c’è un però. Dai caffè al, agli integratori alimentari, sappiamo che questo prodotto disponibile in natura è un superfood dalle mille caratteristiche. Nel più antico manuale cinese di erboristeria e alimentazione, risalente al 2800 a.C. intitolato La Divina Materia Medica Classica dell’Agricoltore, ilè catalogato, così come il Reishi, tra le “erbe superiori”. Il, si legge su questo antico trattato, «assicurava una condizione di ...