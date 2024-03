Grande Fratello | scoppia una polemica tra gli inquilini |  “Tu vuoi vedere solo quello che vuoi”

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 9 marzo 2024)una nuovain Casa tra Anita, Alessio e Rosy (c’entra Federico). Cosa è emerso, alcuni veterani dell’ottava edizione hanno ideato un rito di “ringraziamenti” coinvolgendoi veterani. Federico però inaspettatamente ha chiesto di poter partecipare, ma in Casa si è accesa una nuovatra Rosy, Anita ed Alessio. Leggi anche –>, la sorella di Perla tuona: “E’ un pagliaccio” Una nuovain Casa… Anita ha esordito: “Mi devo sforzare per fare una cosa per far finta che stiamo tutti in pace, non lo siamo. Dopo quelle robe lì, io voglio uscire da qui e portarmi fuori i rapporti che voglio. Non ne posso più”. Rosy afferma: “Io ...