Granata | un pari in tre atti Radiografia di un derby

(Di sabato 9 marzo 2024) Con la difficile ma affascinante sfida contro la Juventus Next Gen alle porte (si giocherà domani ad Alessandria e inon saranno supportati dal tifo organizzato per protesta contro la presenza delle cosiddette squadre B) il Pontedera può far tesoro di quanto emerso dall’analisi approfondita delcon la Lucchese. Un 2-2 maturato con la rete nel primo tempo di Rizzo Pinna (36°), il ribaltamento nella ripresa di Pretato (63°) e Delpupo (65°) e il definitivo riaggancio ancora di Rizzo Pinna (71°) in una gara che può essere spezzettata in tre fasi. Prima fase, 1°-36° minuto. L’avvio di gara è stato caratterizzato da una Lucchese che con il suo 4-3-3 offensivo (e 4-5-1 difensivo) ha mantenuto il possesso e da un Pontedera contrapposto col consueto 3-4-2-1 offensivo (con Ganz a lavorare sui due centrali e il resto a uomo come sempre) a ...