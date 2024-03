Gp Gedda | trionfo Verstappen | 3° Leclerc

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 9 marzo 2024) 19.34davanti al compagno di team Perez,a podio in Arabia Saudita Troppo differente il passo delle Red Bull. Perez si sbarazza presto di, solo l'ingresso di una safetycar sconvolge momentaneamente i valori. La buona notizia per la Ferrari è che, con la mescola più dura, ha facilmente controllato il suo podio: Piastri, Alonso e Russell non lo hanno minimamente impensierito. E c'è anche il positivo esordio di Oliver Bearman (in sostituzione di Sainz),7° con un'accorta strategia gomme.