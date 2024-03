Gp di Arabia Saudita | Verstappen trionfa | fa la 56esima vittoria in carriera

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 9 marzo 2024) Gedda, 9 marzo 2024 – L’olandese Maxvince il Gp di, seconda gara del Mondiale 2024 di Formula 1, e concede il bis dopo il trionfo di una settimana fa in Bahrain conquistando ladelladavanti al compagno Sergio Perez e alla Ferrari di Charles Leclerc. La Red Bull archivia la 30esima doppietta della propria storia mentre la Ferrari conquista un altro terzo posto: una settimana fa è stato Carlos Sainz a scortare la coppia Red Bull, oggi Leclerc a salire sul gradino più basso del podio. Ottimo debutto di Oliver Bearman: il pilota inglese 18enne, chiamato a sostituire Sainz, è settimo. Red Bull non ha avversari, campione del mondo in carica, come una settimana fa in Bahrain domina dal primo all’ultimo metro. ...