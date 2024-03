Gp d’Arabia di F1 | Leclerc terzo non può niente davanti allo strapotere Red Bull Il 18enne Bearman chiude settimo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Ilposto della Ferrari in Arabia deve essere accolto in maniera positiva dalla scuderia di Maranello. Col solito rammarico che oramai dura dalla seconda metà del Mondiale 2022, quando dal GP di Spa la Redè diventata un lontano miraggio per la Ferrari. Il pilota c’è, Charles, ma manca una vettura che non riesce a tenere il ritmo della rivale di Milton Keynes, nata nel team ancora afflitto dalle polemiche per lo scandalo Sexgate e le liti interne tra Christian Horner, Jos Verstappen e Helmut Marko. Il problema ai freni in Bahrain non si è visto nella SF-24 del monegasco della Rossa, il degrado delle gomme è stato risolto come visto a Sakhir (ntanando così il vero punto debole dello scorso anno), ma è mancata la velocità sul dritto, su una pista dove il motore conta eccome, e nelle curve ...