GP Arabia Saudita | vince Verstappen | ottimo debutto di Bearman su Ferrari

Lewis Hamilton commenta il Gran Premio dell’ Arabia Saudita , che lo ha visto concludere in ottava posizione: “Abbiamo fatto del nostro meglio per andare lunghi oggi e speravamo di poter trarre ... (sportface)

Il team principal della Mercedes Toto Wolff commenta la prestazione del suo team, arrivato sesto e nono nel Gran Premio dell’ Arabia Saudita : “Oggi non è stata una bella giornata per noi. È chiaro ... (sportface)

In un fine settimana turbolento, Christian Horner parla ai microfoni di Sky Sport al termine del Gran Premio dell’ Arabia Saudita , parlando del chiacchierato conflitto in casa Red Bull: “Tutti hanno ... (sportface)

F1 GP Arabia Saudita: il saluto di Hamilton a Bearman è virale, Leclerc fa sperare i tifosi Ferrari: La vittoria del GP d’Arabia Saudita va come da copione alla Red Bull con Verstappen che si mette alle spalle il compagno di squadra Perez ma ci sono motivi per essere soddisfatti anche per i tifosi ...sport.virgilio

Bearman, analisi da vero campione: “nel complesso sono contento”: Ollie Bearman è il pilota del giorno! Grazie a lui il GP dell’Arabia Saudita ha un sapore speciale e qualcosa di bello e unico da raccontare. Bearman, 18 anni e 10 mesi, ha preso il posto di Carlos ...sportfair

F1, pagelle GP Arabia Saudita 2024: Leclerc fa il massimo, Bearman una risorsa per il futuro: LE PAGELLE DEL GP Arabia Saudita 2024 Red Bull 9,5: dominio assoluto per tutto il weekend e superiorità forse ancor più netta rispetto ad una settimana fa in Bahrain. Max Verstappen continua a macinar ...oasport