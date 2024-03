Gp Arabia Saudita | Vince Verstappen | davanti a Perez Terzo Leclerc

(Di sabato 9 marzo 2024) Il Gp dell’conferma la Red Bull come la vettura più veloce e quella da Battere. Splendido settimo posto per Bearman Il Gp dell’, la seconda gara stagionale, conferma quelle che erano le premesse. La Red Bull è la monoposto più veloce di questo inizio di stagione, non soltanto concheanche inma anche conche termina al secondo posto nonostante 5 secondi di penalita. Ottimoposto peral primo podio stagionale. Partenza che regala le solite emozioni concostretto a difendersi dae conche scappa subito via. Nelle retrovie si registra il ...

Seconda vittoria di fila per il campione olandese, Perez secondo, settimo baby Bearman GEDDA (ARABIA Saudita ) - Nessun rivale per l'olandese della RedBull Max Verstappen , che vince il Gran Premio ... (ilgiornaleditalia)

F1:Arabia; Verstappen 'nel complesso è stato weekend fantastico': (ANSA) - ROMA, 09 MAR - 'Nel complesso è stato un weekend fantastico per tutto il team e per me. Mi sono sentito bene fin dalla partenza'. Parola ...sport.tiscali

Formula 1, gli orari delle repliche del GP dell'Arabia Saudita 2024: La Formula 1 in Arabia Saudita per la seconda gara della stagione 2024. Avete perso il GP oppure volete rivederlo in tv Nessun problema! Se non siete riusciti a seguire la diretta, la programmazione ...sport.sky

Mourinho: "Con la Roma abbiamo fatto grandi cose. Ora attendo la chiamata giusta": A margine del gran premio dell'Arabia Saudita, vinto ancora una volta da Max Verstappen, José Mourinho è tornato a parlare della sua esperienza sulla panchina della Roma. Ai microfoni di Sky Sports, ...corrieredellosport