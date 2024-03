Gp Arabia Saudita | Verstappen vince e Leclerc terzo Sorpresa Bearman | settimo

(Di sabato 9 marzo 2024) (Adnkronos) – L’olandese Maxil Gp di, seconda gara del Mondiale 2024 di Formula 1, e concede il bis dopo il trionfo di una settimana fa in Bahrain conquistando la 56esima vittoria della carriera davanti al compagno Sergio Perez e alla Ferrari di Charles. La Red Bull archivia la 30esima doppietta della propria storia mentre la Ferrari conquista un altroposto: una settimana fa è stato Carlos Sainz a scortare la coppia Red Bull, oggia salire sul gradino più basso del podio. Ottimo debutto di Oliver: il pilota inglese 18enne, chiamato a sostituire Sainz, èdietro alla McLaren di Oscar Piastri, alla Aston Martin di Fernando Alonso e alla Mercedes di George Russell. ...

