Gp Arabia Saudita | la gara oggi in tv | orario | dove vederla

(Di sabato 9 marzo 2024) (Adnkronos) – Sabato 9 marzo Sarà Max Verstappen a partire in pole sul circuito di Gedda, 9 marzo, al Gp diGedda, secondadel Mondiale 2024 di Formula 1. Dietro al pilota olandese, la Ferrari di Charles Leclerc. Ecco gli orari evedere lain tv e streaming, Il pilota olandese campione del mondo ha girato in 1’27”472 e precede la rossa del monegasco (+0”319). La Ferrari applaude anche il debuttente Oliver Bearman: il 18enne inglese, in pista al posto di Carlos Sainz operato d’appendicite, ha fatto segnare l’undicesimo tempo in 1’28?642, restano fuori dal Q3 per 36 millesimi.nel Gp partirà quindi dalla sesta file e dall’undicesimo posto. In seconda fila scatteranno la Red Bull del messicano Sergio Perez (+0”335) e la Aston ...