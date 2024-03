Gp Arabia Saudita | la gara oggi in tv | orario | dove vederla

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 9 marzo 2024) (Adnkronos) – Sabato 9 marzo Sarà Max Verstappen a partire in pole sul circuito di Gedda, 9 marzo, al Gp diGedda, secondadel Mondiale 2024 di Formula 1. Dietro al pilota olandese, la Ferrari di Charles Leclerc. Ecco gli orari evedere lain tv e streaming, Il pilota olandese L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Carlo e Camilla in Australia entro l’anno? A Canberra scattano i preparativi Piantedosi: “A Genova giornata di presidio della legalità” Incidente nel Bresciano, scontro tra camion e 2 auto a Esine: un morto Tre cooperanti italiani fermati in Tunisia: “Presunte irregolarità su prelievi di denaro” Arresto ed estradizione per latitante nella lista dei 100 ...