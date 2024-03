Gp Arabia Saudita | la gara in diretta | Leclerc a caccia di Verstappen | Ferrari insegue Red Bull

Gedda, 9 marzo 2024 – L’olandese Max Verstappen vince il Gp di Arabia Saudita , seconda gara del Mondiale 2024 di Formula 1, e concede il bis dopo il trionfo di una settimana fa in Bahrain ... (ilfaroonline)

Max Verstappen rispetta il pronostico della vigilia e vince in scioltezza il Gran Premio dell’ Arabia Saudita 2024, secondo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Un dominio ... (oasport)

A Jeddah, in Arabia Saudita, si svolge il secondo Gran Premio della stagione 2024 di Formula 1. La gara, anticipata a sabato in rispetto del Ramadan, sarà visibile in diretta agli abbonati Sky o ... (sportface)