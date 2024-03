Goodhairday | Kristen Stewart | moodboard di chiome sempre all' avanguardia

(Di sabato 9 marzo 2024) Dal buzz cut al mullet, dalle code di cavallo al ciuffo rockabilly fino ai raccolti grunge: stare dietro agli switch in fatto di chioma diè un'impresa ardua. Mettendo a soqquadro spesso i tappeti rossi, la diva offre ripetutamente spunti di hairlook per ragazze grintose, chic o cool, all'occorrenza. Come non amarla?

Anne Hathaway, lo stile che parte dalla testa: Protagonista alle ultime sfilate e sui tappeti rossi della stagione dei premi americana, Anna Hathaway magnetizza come non mai. In attesa di vederla nel film in uscita a maggio su Amazon, The idea of ...vanityfair