Golf | terzo giro sospeso nel finale in Sudafrica | Norris scalza Manassero dalla testa

(Di sabato 9 marzo 2024) Chiusura anticipata, e neanche totale, per il Jonsson Workwear Open 2024. Il maltempo, infatti, obbliga i migliori della classifica a chiudere domani quanto iniziato nel moving day al GlendowerClub. Al momento la leadership è delno Shaun. -20 per lui, che realizza un -8 fino almeno alla 17 con un eagle, sette birdie e un bogey. Seconda posizione temporanea, dunque, per Matteo, che al netto del suo -4 stava per affrontare proprio la 17, cioè la buca che gli ha dato due eagle nei primi due giri. Assieme a lui, a -19, lo spagnolo Angel Hidalgo e l’inglese Jordan Smith, con quest’ultimo che è anche l’unico ad aver finito (con un -8)., sono in sei in vetta all’Arnold Palmer dopo due giri. Tra loro Lowry e Scheffler Quinta posizione per il padrone di casa Oliver Bekker ...