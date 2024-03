Gli Houthi minacciano ancora l’Italia | “È un nostro obiettivo? Decideremo in base agli sviluppi”

(Di sabato 9 marzo 2024) Gliyemeniti tornano a minacciare l'Italia: "Non abbiamo deciso di prendere di mira le navi dell'Italia, ma il fatto che abbia fermato la nostra operazione è inaccettabile".

Il gruppo yemenita Houthi ha dichiarato di aver condotto due operazioni militari mirate contro navi americane nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden , sollevando preoccupazioni per la sicurezza delle ... (ilfogliettone)

Breaking News delle 16.00 | Mar Rosso, Houthi all'attacco con 37 droni

