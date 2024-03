Gli abiti classici di Cillian Murphy fanno più rumore di Oppenheimer

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 9 marzo 2024) Negli ultimi sei mesi circa, glidihanno raggiunto un altro livello. Che si tratti della svolta vittoriana da playboy ai Golden Globes o del due pezzi gessato dei SAG Awards con una cravatta a fiocco, la star diha dimostrato più volte di saperci fare con gli. Ma ieri, durante gli Oscar Wilde Awards 2024 a Santa Monica, ha optato per qualcosa di più sobrio e senza tempo. Questo tipo di abbigliamento maschile è diventato quasi una seconda natura per l'attore irlandese, che continua a portare a casa premi su premi per il suo ruolo di J. Robert. Ma c'era qualcosa di diverso in questo particolare abbinamento. Non c'erano cravatte larghe o camicie sexy e trasparenti. Ha optato invece per un classico abito blu e una camicia bianca, una ...