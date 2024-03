GLADIATORI MEMORABILI! L’Italia incendia l’Olimpico! Vittoria in casa nel Sei Nazioni dopo 11 anni | Scozia tramortita

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) Si è conclusa poco fa allo Stadio Olimpico di roma la sfida trae la, match valevole per il quarto turno del Sei. Perla caccia al primo successo stagionale,il pareggio strappato in Francia, mentre per i britci la caccia allaper provare a restare in corsa per il titolo. Ecco come è andata. Parte benissimo, che sul primo possesso scozzese forza il tenuto e subito chance per mettere punti sul tabellone. Va sulla piazzola Paolo Garbisi, cade il pallone come a Lille, ma questa volta trova i pali per il 3-0. Attacca la, con un’azione molto fortunosa, confusa, dovedifende bene, ma i britci mantengono in qualche modo l’ovale e ...