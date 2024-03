Girona-Osasuna | Liga | diretta tv | formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 9 marzo 2024)è una gara valida per la ventottesima giornata dellae si gioca sabato alle 21:00: tv,Dopo la sconfitta sul campo del Maiorca, ilè rimasto secondo in classifica nel massimo campionato spagnolo ma adesso il vantaggio sul Barcellona è di solo un punto. L’alchimia non è finita, ovviamente, ma è evidente che qualcosa non stia andando per il verso giusto. Oppure, sarebbe meglio dire, che prima le cose giravano in maniera incredibile e in maniera inaspettata. Adesso la dimensione è tornata quella corretta. Savio del(AnsaFoto) – Ilveggente.itMa per quanto fatto fino al momento in campionato, sarebbe un peccato per ilnon riuscire a centrare la qualificazione alla prossima Champions League. ...