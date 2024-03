Giovanili biancazzurre. Primavera a caccia di conferme a Cittadella

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Negli occhi della Spalc’è ancora lo spettacolo offerto dalla tifoseria biancazzurra – guidata dal gruppo Curva Ovest Ferrara – sabato scorso in via Copparo in occasione del match con l’Alessandria. La squadra di Grieco ha impreziosito una giornata da ricordare superando in scioltezza i piemontesi, e a nove giornate dal termine della regular season è in piena corsa per un posto nei playoff. Attualmente la Spal occupa il quinto posto a braccetto col Venezia, ma la classifica è talmente corta che Udinese e Albinoleffe – appaiate al terzo posto – sono distanti una sola lunghezza. Si profila quindi una corsa a tappe fino alla fine del campionato, nella quale la spunteranno le formazioni più regolari. Oggi alle 15 al centro sportivo di Tombolo (provincia di Padova) i biancazzurri affrontano in trasferta il, penultimo in classifica ...