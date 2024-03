Giovani sequestrati e torturati per ore in casa a Benevento | 4 arresti Drammatica scoperta dopo un controllo

Un incubo, una notte di violenza per tre ragazzi, uno dei quali minorenne, originario di San Leucio che sono stati sequestrati e torturati per diverse ore all’interno di un’abitazione nel rione ... (thesocialpost)

Tre ragazzi sequestrati in casa e torturati, era la punizione per un litigio: Litigano con alcuni ragazzi e quando vanno a casa loro per chiarire vengono sequestrati per ore, picchiati e torturati. Le vittime sono tre Giovani - uno è minorenne - e il pestaggio risale a dicembre ...today

Giovani torturati a Benevento, arrestate 4 persone: Si è così, capito che i tre Giovani, si erano recati in un’abitazione di Benevento in Rione Libertà per risolvere pacificamente un litigio accaduto alcuni giorni prima con dei coetanei: lì però sono ...quotidianodelsud

Tre Giovani sequestrati e torturati per ore: quattro arresti a Benevento: Tutti i fermati sono indagati per i reati di tortura, sequestro di persona e rapina. Le vittime sono tre Giovani, residenti a San Leucio del Sannio, uno dei quali minorenne ...rainews