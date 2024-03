Gioca nel Torino e costa 40 milioni | servirebbe immediatamente al Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 9 marzo 2024) Anche contro il, ilha mostrato delle fragilità sistematiche viste più volte in questa stagione: la soluzione potrebbe essere proprio l’acquisto di un calciatore granata. Un pareggio amaro quello che ilportato a casa contro il, che ha imposto l’1-1 agli azzurri. In un Maradona tornato a cantare e incitare per tutti i 90?, come ai fasti di un tempo, la squadra di Calzona le prova davvero tutte per vincere la sfida con i granata, ma le speranze di continuare la rincorsa per la Champions League si infrangono sul muro del Toro. Ilha disputato sicuramente una buona partita, andando in vantaggio con Kvaratskhelia dopo aver sprecato più volte la rete. Il problema, ormai certificato da questa stagione, è la fase difensiva. Con quello di Sanabria, sono 32 le reti subite in ...