Ginnastica artistica | Salvatore Maresca sfiora il podio in Coppa del Mondo You e Kovtun impressionano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024)ha concluso al quarto posto la finale agli anelli nell’ambito della terza tappa delladeldi, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità. Il 30enne campano, già medagliato tra Mondiali ed Europei, è rimasto un po’ sotto al 14.600 firmato in qualifica e si è fermato a un complessivo 14.533 (6.2 il D Score). L’azzurro non è stato impeccabile nell’esecuzione dell’esercizio (8.333 per il pannello E) e si è così dovuto accomodare ai piedi deldopo il terzo posto ottenuto nella tappa d’apertura a Il Cairo.sta inseguendo la convocazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove cercherebbe di firmare la prova di assoluto spessore tecnico ...