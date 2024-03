Ginnastica artistica | Elisa Iorio sul podio in Coppa del Mondo! Splendide parallele a Baku | Nemour olimpica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024)ha conquistato un brillante secondo posto alleasimmetriche in occasione della terza tappa delladeldi, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità. A(Azerbaijan) l’emiliana ha ribadito la propria enorme caratura internazionale sugli staggi ed è riuscita ad agguantare la piazza d’onore grazie a un esercizio di rilevante spessore tecnico, premiato con il punteggio complessivo di 14.300 (6.3 il D Score). Si tratta di un riscontro molto interessante, soprattutto in ottica squadra verso le Olimpiadi di Parigi 2024. La quasi 21enne (spegnerà le candeline il prossimo 21 marzo) si era già messa in splendida mostra nelle prime due tappe di Serie A e si sta ...