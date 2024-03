Ginnastica Artistica | Elisa Iorio è argento in Coppa del Mondo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 9 marzo 2024) Baku, 9 marzo 2024 – Arriva un’eccezionale prova stagionale per. L’Azzurra sale sul secondo gradino del podio, nella terza tappa dideldi, alle parallele asimmetriche. E’ una grande gioia per l’Italia, in gara a Baku. Dopo aver staccato la qualificazione grazie al secondo miglior punteggio in gara (14.466), laha conquistato la medaglia con 14.300 punti. La gara è andata all’algerina Kaylia Nemour (15.433), al terzo posto la statunitense Katelyn Jong (13.733). Salvatore Maresca ha chiuso la finale degli anelli con 14.533 punti. Foto Simone Ferraro FGI – da coni.it