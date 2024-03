Gigante femminile Are 2024 | start list seconda manche | cinque azzurre al via

(Di sabato 9 marzo 2024) Ladelladello slalomdi Are, ultimo appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino prima delle finali di Saalbach. L’ultima a partire sarà la svedese Sara Hector, che ha dominato la primadistribuendo distacchi ampi quasi a tutte. L’unica sotto il secondo è Lara Gut, seguono Federica Brignone e Marta Bassino. Buona prova dell’Italia, che qualifica 5 atlete alla: oltre alle due campionesse ci saranno anche Elisa Platino, Roberta Melesi e Asja Zenere. Appuntamento alle ore 13.00 per la. Di seguito, l’ordine di partenza ed i relativi distacchi degli atleti per la...

Doppio appuntamento di Coppa del Mondo di sci alpino oggi sabato 9 marzo. Ad Are in Svezia impegnate le donne con lo slalom gigante al via dalle 10:00 mentre in Slovenia a Kranjska Gora appuntamento ... (fanpage)

Il LIVE e la DIRETTA testuale del Gigante femminile di Are 2024 , appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’Italia può contare su Federica Brignone, Marta Bassino, Lara Della Mea, ... (sportface)

Sci alpino femminile: Gigante di Are, Marta Bassino quarta al termine della prima manche: Marta Bassino in quarta posizione al termine della manche di apertura del Gigante di Are, in Svezia. Per la campionessa cuneese, in gara con il pettorale 6, tempo di 1:12.33, a 1.39 dalla velocissima ...targatocn

LIVE Sci alpino, Gigante Are 2024…": Precipitazioni nella notte, visibilità non ideale, ma il penultimo Gigante di CdM partirà regolarmente con la ticinese (pettorale 5) che potrebbe chiudere i conti innanzitutto per il trofeo di special ...informazione

Sci, Coppa del mondo donne: nel Gigante di Aare in testa Hector e Brignone terza: Ma svizzera Lara Gut-Behrami e' davanti all'azzurra Aare (Svezia) 9 mar - Sotto una leggera nevicata e su una pista dal fondo molto mosso e difficile che ha provocato distacchi consistenti, la svedese ...napolimagazine