Gigante ad Are | Brignone è strepitosa | vince la gara e fa il podio numero 26 in carriera

(Di sabato 9 marzo 2024) Are, 9 marzo 2024 –Federicain Coppa del Mondo. L’Azzurra conquista ildi Are e si prende il miglior tempo di manche. E’ eccezionale la forza e la velocità dell’Azzurra, che nelle finali del 17 marzo, punta alla Coppa del Mondo di Specialità. Il racconto della– fisi.org La campionessa valdostana, terza al termine della prima manche con un ritardo di 1?16 dalla leader provvisoria Sara Hector, ha messo letteralmente il turbo nella seconda manche peraltro accorciata di una decina di secondi a causa del vento e della neve presenti in mattinata, ribaltando la situazione e aggiudicandosi la26 dellacon il tempo di 2’11?02. Un’altra prova di forza, ottenuta su una pista che l’aveva vista in passato salire sul ...

