Gianluca Vacchi nel mirino della Finanza? Ma lui risponde | “Non è emerso alcun guadagno occultato dalle verifiche”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 9 marzo 2024) Bologna, 9 marzo 2024 – Scende in campo anchecoinvolto nell’indagineGuardia di, insieme a Luis Sal e altri due influencer bolognesi, con il recupero a tassazione di ingenti cifre. Immediata la risposta, attraverso una nota del suo legale, avvocato Gino Bottiglioni. “– si legge – intende precisare che, ad esito di una verifica fiscale condotta dalla Guardia direlativamente alla sua attività professionale artistica per i periodi di imposta 2017-2019, la maggior imposta accertata dai verificatori ammonta a circa 6mila euro e si riferisce, non a proventi occultati, ma a costi dei quali è stata contestata la piena deducibilità”. “Null'altro risulta oggetto di notificacompetenti autorità con ...