Gianluca Vacchi | Luis Sal e sex worker | gli influencer pizzicati dalla Finanza Recuperati milioni di euro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 9 marzo 2024) La Guardia didi Bologna ha portato alla luce un caso di evasione fiscale di rilevante entità, interessando un totale di 11di. Il blitz ha coinvolto nove trae content creator, noti per la loro presenza sui social network e su piattaforme di contenuto a pagamento come Onlyfans. Tra glicoinvolti nell’inchiesta, menzionati da La Stampa, troviamo figure di spicco come, Giulia Ottorini, Eleonora Bertoli e, come riportato da Bologna Today, ancheSal, noto per essere stato socio di Fedez nel progetto Muschio Selvaggio. L’operazione condottaGuardia disi è sviluppata lungo due principali filoni investigativi nel periodo tra il 2021 e il ...